Ook de buurvrouw is nu een ophaalpunt voor webwinkelpakjes

Webwinkels en pakketbezorgers zetten steeds meer in op ophaalpunten in de buurt in plaats van bestellingen thuis te bezorgen. Winkels nemen vaker pakketten aan en ook particulieren stellen hun huis inmiddels beschikbaar als afhaalpunt.

Heidi uit Almere is een van de honderden particulieren die zich inmiddels als 'buurtpunt' hebben aangemeld. Dagelijks krijgt ze pakketten bezorgd. Buurtbewoners kunnen die tussen 16.00 en 20.00 uur bij haar ophalen. Per pakket krijgt ze een vergoeding van 40 cent.

"Ik nam eigenlijk al veel pakketten aan voor mensen in de straat. Ik dacht, waarom zou ik dat eigenlijk niet voor de hele wijk doen", zegt Heidi. "Op die manier krijg ik meer contact met de buurt." Voor het geld doet ze het niet. "Het levert niet veel op, maar wel heel veel lol. Mensen zijn blij dat ze het hier kunnen regelen en mijn sociale leven wordt een stuk groter."

Dieselbusjes

Pakketbezorgers willen steeds meer toe naar bezorgen bij ophaalpunten, want de bezorging aan huis is relatief duur. Niet alle pakketten kunnen worden bezorgd, want bewoners zijn lang niet altijd thuis. En de diesel-bestelbusjes veroorzaken meer milieuoverlast, zeker als het busje de volgende dag moet terugkomen om de bestelling opnieuw te bezorgen.

De grootste pakketbezorger, PostNL, heeft inmiddels 3000 ophaalpunten in Nederland. De bezorger werkt niet met particulieren. DHL doet dat bijvoorbeeld wel. Het bedrijf heeft in een jaar tijd 300 ophaalpunten erbij gekregen en zit nu op 1900. Ongeveer honderd daarvan zijn particulieren.

Extra betalen

Overigens gaat slechts een klein deel van de pakketten direct naar een ophaalpunt. 90 tot 95 procent van de bestellingen wordt bij de kopers thuisbezorgd, de rest gaat naar ophaalpunten of pakketautomaten.

De start-up Homerr bouwt ook aan een landelijk netwerk van ophaalpunten bij winkels en particulieren. Het bedrijf heeft er nu 700. Vorige week haalde het bedrijf 1 miljoen euro op bij investeerders voor verdere uitbreiding. "We willen naar 5000 punten in 2019", zegt Juriaan Matthijssen van Homerr. "Wij denken dat webwinkels naar een nieuw model toe moeten. Dat het straks gratis is om je pakket naar een ophaalpunt te laten sturen en dat je extra moet gaan betalen als je het aan huis geleverd wilt krijgen."

Ook de startup BijTim is bezig particulieren over te halen zich aan te melden als ophaalpunt.