Pakketbezorgers veroorzaken onveilige verkeerssituaties in woonwijken, helemaal nu er vanwege de feestdagen veel meer wordt besteld. Daarvoor waarschuwt Veilig Verkeer Nederland. Pakketbezorgers rijden regelmatig te hard en onoplettend binnen 30-kilometerzones, stelt de verkeersveiligheidsorganisatie op zijn site. VVN baseert zijn conclusie op klachten van bewoners.

Jaarlijks worden er meer dan 400 miljoen pakketten verstuurd en bezorgd in Nederland. En het pakketvervoer neemt al jaren toe, blijkt uit de Post en Pakketmonitor 2017 van de Autoriteit Consument en Markt. Pakketbezorgers werken vaak onder druk van dwingende bezorgtijden ("vandaag nog in huis!"), en onder druk van de eigen portemonnee - veel bezorgers werken als zelfstandige en krijgen per bezorgd pakket betaald.

Misstanden

VVN-directeur Alphons Knuppel: "In drukke straten komen dagelijks wel 40 bestelbusjes per dag. Als de trend doorzet, is dat over een jaar misschien wel verdubbeld. Als we hier niets aan doen zullen snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden alleen maar toenemen." Knuppel vreest ook dat er doden zullen vallen.

In 2016 waarschuwde de toenmalige directeur van VVN al voor exact hetzelfde. Maar cijfers van ongelukken en overtredingen waarbij pakketbezorgers zijn betrokken, worden niet niet specifiek bijgehouden. Wel heeft de VVN dit jaar naar eigen zeggen "tien tot twintig meldingen" gehad van bewoners.

69 doden

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zegt in De Telegraaf dat er vorig jaar 69 doden vielen na een aanrijding door een bestelbusje. Dat is ongeveer 10 procent van het totaal aantal verkeersdoden. Onduidelijk is of dit om pakketbezorgers ging.

Pakketbezorgers proberen het aantal 'bezorgbewegingen' terug te dringen. Dat doen zij onder meer met een betere planning en het opzetten van meer afhaalpunten in winkels en zelfs bij mensen thuis. Koeriersdienst UPS zegt in De Telegraaf dat chauffeurs getraind worden om "defensief te rijden". Daarbij bewegen de ogen van de bestuurder continu van spiegel naar spiegel, zegt een woordvoerder.