Praten met Kim is zinloos, zegt deze N-Koreaanse ex-inlichtingenspecialist

De dichter vreest dat de toenadering van Moon het goedwerkende effect van de zware sancties tegen Noord-Korea afzwakt. Ondanks alle gesprekken met Pyongyang is er van ontmanteling van kernwapens nog geen enkele sprake. Niet voor niets is de populariteit van de Zuid-Koreaanse president het laatste halfjaar flink gedaald.

'Hypocriete aanpak'

"President Moon is nota bene voormalig mensenrechtenadvocaat", zegt Jang. "Het is belangrijk dat hij de pijn van de Noord-Koreanen bespreekt, maar dat doet hij helemaal niet. Moon toont zelfs waardering voor Kim alsof het een echte leider is. Die hypocriete aanpak is heel erg problematisch, want het helpt het regime alleen maar verder in het zadel."

Drie keer hebben Moon en Kim-Jong-un elkaar in 2018 ontmoet. De eerste keer was in april: toen staken ze gebroederlijk, hand in hand, de zwaarbewaakte grens over. Voor het eerst was een Noord-Koreaanse leider in het Zuiden: