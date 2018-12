Vermoedelijke brein achter Charlie Hebdo-aanslag uitgeleverd aan Frankrijk

Het vermoedelijke brein achter de aanslag in 2015 op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo is uitgeleverd aan Frankrijk. Peter Chérif, ook wel bekend onder de naam Abu Hamza, werd een week geleden in Djibouti gearresteerd.

Chérif wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Volgens de Franse minister van Defensie Le Drian speelde hij een "belangrijke organiserende rol" bij de aanslag in Parijs op 7 januari 2015. Hij was een goede vriend van de broers Saïd en Chérif Kouachi die de aanslag uitvoerden. Zij werden twee dagen na de aanslag door de Franse politie doodgeschoten.

Chérif ontsnapte in 2011 uit een Franse gevangenis en vluchtte naar Jemen, waar hij zich aansloot bij al-Qaida. Hij gold sindsdien als een van de meest gezochte jihadisten ter wereld.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Castaner zegt blij te zijn met het werk van de Franse veiligheidsdiensten en de internationale samenwerking die samen hebben geleid tot de arrestatie van Chérif.