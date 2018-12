We Gaan Ze Halen-bus definitief kapot, 'maar de sfeer is goed'

De bus waarmee actiegroep We Gaan Ze Halen vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland wilde rijden, heeft het definitief begeven. Het voertuig strandde gisteravond in de buurt van het Duitse Duisburg.

"De bus is ermee opgehouden, het gaat niet meer lukken. Er waren meerdere euvels, maar vooral de bijbehorende vertragingen maakten het niet meer realistisch om de reis voort te zetten", zegt organisator Rikko Voorberg aan de telefoon. "We zijn overgestapt in de andere auto's; er is dus iets minder ruimte, maar we houden dezelfde moed."

De bus kampte gisteren al voor de Duitse grens met problemen. 120 kilometer van Utrecht bleek een leiding kapot. Het defect werd verholpen, maar nog 100 kilometer verder ging een persluchttank eraan. De bus gaat daarom na reparatie terug naar Nederland.

De sfeer is desalniettemin goed, zegt Voorberg. "We zijn goed aan het toeren. We hebben het besef dat heel veel mensen meekijken waar we voor rijden."

Groen licht?

Het konvooi moet op Kerstavond aankomen in Athene. Daar willen de actievoerders in overleg met de Griekse regering vluchtelingen oppikken om mee te nemen naar Nederland, in lijn met de afspraken die zijn gemaakt over herverdeling door Europa. Aanvankelijk hadden 150 mensen mee gekund, nu zijn dat er nog 50.

Of de Griekse autoriteiten willen meewerken aan het plan, is nog niet duidelijk. "Het gesprek loopt nog. We hebben nog geen groen licht", vertelt Voorberg. "Maar een ding is zeker: als niemand iets doet, zitten dezelfde mensen volgend jaar nog in dezelfde bagger. Dit is een humanitaire ramp, dan kun je als burger niet thuis blijven zitten."

Mensensmokkel

Toestemming of niet, de Kerst brengen de Nederlanders door met plaatselijke vluchtelingeninstanties. "Die organisaties zijn blij dat we komen, we worden met open armen ontvangen. Het is mooi om met hen Kerst door te brengen. Daarna gaan we eens bij elkaar zitten om te kijken welke sluipwegen we dan kunnen bedenken om mensen uit het rampgebied weg te krijgen."

Staatssecretaris Harbers waarschuwde afgelopen week dat het plan illegaal is en in feite neerkomt op mensensmokkel. Voorberg zegt dat hij niemand zal meenemen zonder expliciete toestemming.