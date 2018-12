Harbers: plan om asielzoekers in Griekenland op te halen is illegaal

Staatssecretaris Harbers waarschuwt de actiegroep We Gaan Ze Halen dat ze niet op eigen houtje 150 asielzoekers naar Nederland moeten halen. Dat levert niks op, benadrukt hij.

Harbers zegt dat het illegaal vervoeren van "mensen zonder verblijfsrecht" neerkomt op mensensmokkel en dat is strafbaar. "Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waar We Gaan Ze Halen op weg naar Nederland doorheen zou moeten rijden."

De actiegroep vertrekt morgenochtend met tientallen auto's en een autobus naar Griekenland om mensen op te halen, die klaar zouden zijn voor "relocatie" in een ander Europees land.

Toestemming gevraagd

Actievoerder Rikko Voorberg vertelde vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat We Gaan Ze Halen een verzoek heeft gedaan aan de Griekse regering om 150 mensen te selecteren en van de juiste papieren te voorzien.

Daar is nog geen antwoord op gekomen, maar We Gaan Ze Halen gaat toch richting Athene. Voorberg denkt dat het "absoluut mogelijk" is dat Griekenland alsnog akkoord gaat. Zonder toestemming worden er geen mensen meegenomen, zegt hij.