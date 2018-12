Bus 'We Gaan Ze Halen' na 120 kilometer kapot

De bus waarmee de actiegroep We Gaan Ze Halen op weg is naar Athene om 150 asielzoekers naar Nederland te halen is kort na vertrek gestrand geweest.

Vanochtend vertrok de bus, die speciaal voor het initiatief is gekocht, samen met enkele tientallen auto's vanuit Utrecht. 120 kilometer verder, rond Eindhoven, begon de bus te piepen. Een luchtleiding bleek te zijn gesprongen. De bus is op een werkplaats gerepareerd. De groep is inmiddels weer onderweg.

Hobbels

Dominee en initiatiefnemer Rikko Voorberg zegt dat hij zich niet uit het veld laat slaan door de buspech. "Het zet alles in perspectief. We gaan mensen halen die onder slechte omstandigheden moeten leven omdat wij als Europa gekozen hebben om ze zo op te vangen. Dan is een beetje pech met een bus luxe."

De actiegroep kocht de oude lijnbus na donaties. Volgens Voorberg is het voertuig voor vertrek nog nagekeken. "De bus is nog helemaal doorgemeten en er zijn toen al kleine reparaties aan gedaan. Dit soort autopech kan gebeuren met een oude bus. In de aanloop naar de reis hebben we al een hobbel of 20.000 overwonnen. Dit lossen we ook wel weer op."

De mensen die in auto's onderweg zijn naar Griekenland zijn doorgereden. Het was sowieso niet de bedoeling om de hele reis samen te rijden.

Strafbaar

Gisteren zei staatssecretaris Harbers dat het ophalen van de asielzoekers geen enkele zin heeft. Het vervoeren van de mensen zou neerkomen op mensensmokkel. Dat is strafbaar.

We Gaan Ze Halen heeft een verzoek gedaan aan de Griekse regering om 150 mensen te selecteren die klaar zijn voor relocatie in Europa. Tot op heden is daarop geen reactie gekomen. Rikko Voorberg zegt dat er zonder toestemming geen mensen worden meegenomen.