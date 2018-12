Britse politie pakt twee mensen op voor drones rond Gatwick

De Britse politie heeft twee mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de dronevluchten boven de Londense luchthaven Gatwick.

In een persverklaring zegt de politie van Sussex dat de twee gisteravond zijn opgepakt. Over hun identiteit is nog niets duidelijk. Ook is niet duidelijk waar de twee precies van verdacht worden. "Onze onderzoeken zijn nog altijd in volle gang", zegt de politiecommissaris.

Vluchten geschrapt

Het vliegverkeer rond de luchthaven lag sinds woensdagavond plat, omdat er drones rond het terrein gezien waren. Tientallen vluchten werden geschrapt en zo'n 120.000 passagiers waren daarvan de dupe.

Pas na anderhalve dag kwam het vliegverkeer weer op gang. Toch moest diezelfde dag het vliegverkeer opnieuw voor anderhalf uur worden gestaakt, omdat een drone was gezien.

Het is verboden om binnen een straal van een kilometer te vliegen rond drones, omdat dat de veiligheid van de luchtvaart in gevaar kan brengen. De daders hangt een celstraf van vijf jaar boven het hoofd.