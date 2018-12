CO2-taks komt er niet, maar uitstoot wordt 'constant punt van overleg'

De industrie is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Dat komt vooral door een handvol grote bedrijven in de aardolie-, chemie- en metaalindustrie, zoals Shell en Tata Steel. Uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het terugdringen van die uitstoot nog niet heel goed gaat.

Dat komt ook door de economie - die draait goed, en dus wordt er volop geproduceerd. De absolute uitstootcijfers zeggen dan ook niet meteen iets over of het bedrijfsleven erin slaagt steeds milieuvriendelijker te werken. Om dat beter in beeld te krijgen, maakte het CBS een berekening van de 'emissie-intensiteit': de broeikasgasuitstoot per euro toegevoegde waarde in een sector. Deze emissie-intensiteit is sinds 2010 gedaald, maar dat was maar een beetje. De intensiteit ligt nog steeds zo'n 50 procent hoger dan het gemiddelde in Europa.