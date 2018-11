Economen pleiten voor CO2-belasting: 'Iedereen moet meebetalen'

Een belasting op CO2 is nodig om te voorkomen dat de aarde nog 3 of 4 graden warmer wordt, en Nederland moet daarin het voortouw nemen. Dat adviseren Nederlandse economen vandaag aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De economen willen dat er een serieuze prijs komt op de uitstoot van CO2.

Hun adviezen zijn helder: wacht niet op het volgende rapport, stop met uitzonderingen voor de industrie en breng nu 20 euro in rekening voor elke ton CO2 die wordt uitgestoten. "Mensen moeten worden geconfronteerd met de kosten van het gedrag dat ze vertonen", zegt econoom Daan van Soest.

Minister Wiebes vreest dat het gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van Nederland, maar dat is volgens Van Soest niet terecht. "Op dit moment wordt de industrie in Nederland minder belast dan industrie in het buitenland. We maken dus meer een inhaalslag, dan dat we de industrie op afstand zetten."

De grootste biologische groenteboer van Europa werkt al jaren CO2-neutraal, wij gingen bij hem langs. Bekijk hieronder: