Kabinet: burger verleiden tot klimaatmaatregelen

Het kabinet zal bij de keuze van klimaatmaatregelen rekening houden met burgers en het midden- en kleinbedrijf. In een brief aan de Tweede Kamer over het vandaag gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord staat dat het niet de bedoeling is dat burgers en het mkb de rekening gaan betalen voor de vervuiling door de industrie.

Burgers moeten alle veranderingen op tijd kunnen zien aankomen, ze kunnen begrijpen en ze kunnen betalen. "De inzet van het kabinet is om mensen mee te nemen, stap voor stap, in de transitie. Door eerder te verleiden dan te dwingen", staat in de brief.

Met de juiste informatie en hulp "moet iedereen kunnen meekomen, zonder zich ontredderd te hoeven voelen in een duurzame, maar snel veranderende wereld".