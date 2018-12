Priester op non-actief vanwege 'grensoverschrijdend gedrag’

De Rooms-Katholieke Kerk heeft onlangs een priester op non-actief gezet vanwege een melding van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een meerderjarige.

Dat antwoordt de kerk op vragen van de NOS. Vorige week al lieten de bisdommen weten dat sinds het onderzoek van de commissie-Deetman, eind 2011, één voorgenomen benoeming is geblokkeerd om dezelfde reden.

De ontslagen priester "wordt begeleid", zegt een woordvoerder van de kerk. Of die begeleider een psycholoog is of iemand anders en hoe ernstig de overschrijding van de grens was, wil de woordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat de kwestie is gemeld aan het Vaticaan.

Het Vaticaan moet nu beoordelen wat er verder moet gebeuren. Meer informatie wil de kerk niet geven omdat anders te "herleidbaar" zou zijn om welke persoon het gaat.

Beweging

De NOS onderzocht vorige week de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk 'sinds Deetman' nam om herhaling van de schandalen rond seksueel misbruik van vooral minderjarigen te voorkomen. Daaruit bleek onder meer dat er bij het 'Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK' sinds de oprichting 3,5 jaar geleden 46 meldingen zijn binnengekomen. Acht daarvan hadden betrekking op seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen zeven jaar. Ook daar ging het in alle gevallen om meerderjarigen.

Twee kwesties hadden betrekking op één en dezelfde religieuze beweging die niet rechtstreeks onder het kerkelijk gezag in Nederland valt. Ook daar wil de kerk niet meer over vertellen.

Eerder deze week ontving de paus Deetman om te praten over seksueel misbruik. Aanleiding voor de audiëntie was een grote bijeenkomst eind februari in Rome, waar alle voorzitters van de bisschoppenconferenties ter wereld naartoe komen.