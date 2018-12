Paus spreekt met Deetman over seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft in het Vaticaan Wim Deetman ontvangen, voorzitter van de commissie die de misbruikschandalen met minderjarigen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk onderzocht. Aanleiding voor de audiëntie is de misbruiktop van eind februari in Rome, waar alle voorzitters van de bisschoppenconferenties ter wereld bij elkaar komen.

Namens de Nederlandse kerk zal bisschop Van den Hende van Rotterdam op die top aanwezig zijn. Van den Hende was vanmorgen ook aanwezig bij het gesprek van drie kwartier tussen Deetman en paus Franciscus.

Deetman liet na afloop weten dat het gesprek vooral ging over "opzet, aanpak en uitkomst" van zijn onderzoek, dat zeven jaar geleden werd gepresenteerd. Andrea Vreede, Vaticaancorrespondent van de NOS, zegt dat de uitnodiging voor de audiëntie onder meer bedoeld was als blijk van erkentelijkheid voor het uitvoerige onderzoek dat de protestant Deetman op verzoek van de Nederlandse kerk heeft gedaan.

Hooggespannen verwachtingen

"Maar de timing van de ontmoeting is natuurlijk vooral interessant met het oog op de top over misbruik, die onder enorme druk staat", zegt Vreede. "In veel westerse landen, zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Ierland, maar bijvoorbeeld ook in Chili zijn de verwachtingen hoog gespannen. Commentatoren in Duitsland en de VS noemen dit de ultieme lakmoesproef voor het pausschap van Franciscus."

"Zij spreken van een crisis in de westerse Rooms-Katholieke Kerk die, en dat is niet eens zo vergezocht, vergelijkbaar is met de impact destijds van de Reformatie. Het einde van de christelijke kerk in West-Europa. Ik had graag meegeluisterd tijdens die drie kwartier met Deetman."

Een van de heikele punten, zegt Andrea Vreede, is hoe de kerk moet omgaan met misbruikzaken uit het verre verleden. Het onderzoek van Deetman bestreek de complete periode sinds de Tweede Wereldoorlog.

"Het misbruik van nu lijkt in landen als Nederland, Duitsland en Ierland voortvarend te worden aangepakt, maar hoe ver terug moet de kerk rekenschap afleggen? Franciscus lijkt echt wakker geschud door de schandalen in Chili. Maar hoe ver gaat hij daar in? In de Italiaanse kerk bijvoorbeeld is de beerput nog altijd stijf gesloten."