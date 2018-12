Nog geen akkoord over Schiphol, Lelystad groot obstakel

Na weken van onderhandelen is het de Omgevingsraad Schiphol niet gelukt om een akkoord te sluiten over de groei van Schiphol. Dat heeft Hans Alders, de voorzitter van het overleg, laten weten. Pas als er meer duidelijkheid is over de toekomst van de luchthaven Lelystad gaan de partijen verder praten.

In januari staat er weer een overleg gepland. In de Omgevingsraad Schiphol zijn onder meer KLM, Schiphol, omwonenden, milieuorganisaties, gemeenten en provincies vertegenwoordigd. Op dit moment ligt het plafond voor Schiphol op 500.000 vluchten per jaar. Voor de periode tussen 2020 en 2030 zijn nieuwe afspraken nodig.

Lelystad

De afgelopen weken is er intensief onderhandeld. De partijen hadden vooraf verklaard dat ze er uit wilden zijn voor Kerst, dus vandaag. Maar nu concluderen ze dat verder onderhandelen zinloos is, zolang er niet meer duidelijk is over de mogelijkheid om vluchten te verplaatsen naar luchthaven Lelystad.

Een brief van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gooide vorige week vrijdag roet in het eten. Daarin deelde ze mee dat op Lelystad niet alleen luchtvaartmaatschappijen van Schiphol, maar ook andere luchtvaartmaatschappijen mogen gaan vliegen. Vooral voor KLM was dat slecht nieuws: hoe meer vluchten van hun dochtermaatschappij Transavia naar Lelystad kunnen worden verplaatst, hoe meer ruimte er is voor groei van KLM op Schiphol.

Obstakels

Lelystad is overigens naar verluidt niet het enige obstakel voor een akkoord. De standpunten van de partijen liggen nog altijd ver uit elkaar. Milieuorganisaties en de lokale overheden zijn tegen elke vorm van groei op korte termijn, en willen dat de hinder eerst afneemt voordat ze verder onderhandelen. KLM en Schiphol sturen aan op een 'gematigde groei'. De omwonenden zijn bereid over groei in de richting van 525.000 vluchten te praten, als aan andere harde voorwaarden wordt voldaan.

De komende weken moet bekend worden hoe de minister de toekomst van luchthaven Lelystad voor zich ziet. In de derde week van januari gaan de partijen weer met elkaar om tafel. Het akkoord moet uitmonden in een advies aan de minister. Uiteindelijk moet het kabinet een formeel besluit nemen over de mate waarin Schiphol mag groeien.