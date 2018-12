Mogelijk toch nieuwe maatschappijen op Lelystad Airport

Lelystad Airport wordt mogelijk toch opengesteld voor vliegmaatschappijen die niet op Schiphol vliegen. Tot nu toe was zelfstandige groei van het vliegveld onbespreekbaar voor het kabinet. De uitbreiding van Lelystad Airport was alleen bedoeld om vakantievluchten over te nemen van Schiphol.

Maar minister Van Nieuwenhuizen (VVD) werd daarover onlangs op de vingers getikt door de Europese Commissie. Die gaat niet akkoord met het voorstel van de minister om op Lelystad alleen maatschappijen toe te laten die van Schiphol komen.

Daarom schrijft Van Nieuwenhuizen nu aan de Kamer dat ze met wijzigingen in het plan zoekt naar een "balans tussen de markttoegang van nieuwe gegadigden en het oorspronkelijke doel om Lelystad Airport te laten functioneren als overloopluchthaven van Schiphol".