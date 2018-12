Moederbedrijf Thuisbezorgd neemt grootste concurrent in Duitsland over

Maaltijdbezorger Takeaway.com koopt zijn Duitse concurrent Delivery Hero op. Met de overname is zo'n 930 miljoen euro gemoeid.

Takeaway.com is het moederbedrijf van Thuisbezorgd, het grootste bestelplatform in Nederland. Het bedrijf was al actief in Duitsland, maar versterkt met deze overname zijn positie op die markt, zegt topman Jitse Groen.

Voortaan vallen de diensten Lieferheld, Pizza.de en Foodora ook onder de maaltijdbezorger. De websites waren in de eerste negen maanden van dit jaar samen goed voor zo'n 23 miljoen bestellingen en draaiden meer omzet dan de Duitse websites van Takeaway.

'Groeien in Duitsland'

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf verwacht nog veel groei te kunnen behalen in Duitsland. Veel Duitsers bestellen hun pizza of sushi tegenwoordig nog gewoon telefonisch, zei Groen deze week nog in De Telegraaf. Door de overname zijn de aandelen van Takeaway flink in waarde gestegen.

Toch klinkt in Nederland ook kritiek op het snelgroeiende bedrijf. Sommige restauranthouders vinden dat Thuisbezorgd te veel commissie vraagt over bestellingen die via het platform worden gedaan.