Zorg over plannen Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan

Afghaanse en westerse diplomaten reageren bezorgd op de berichten over een gedeeltelijke Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. In de Amerikaanse pers circuleren berichten van anonieme bronnen over een terugtrekking van 5000 tot 7000 van de 14.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan.

Officieel is niets bekendgemaakt over een terugtrekking, maar feit is wel dat Donald Trump in zijn verkiezingscampagne vaak sprak over de noodzaak van een terugtrekking uit Afghanistan.

Eergisteren maakt de president bekend dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Syrië, nu IS daar volgens hem is verslagen. Dat besluit heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld voor minister van Defensie James Mattis om ontslag te nemen. Amerikaanse media schrijven dat Mattis tevergeefs geprobeerd heeft Trump van zijn plannen af te houden voor een complete terugtrekking uit Syrië en een gedeeltelijke uit Afghanistan.

Bijleveld

De Nederlandse minister van Defensie Bijleveld noemt "dit niet een goed moment om uit Afghanistan te vertrekken". Ze zegt dat veiligheid en stabiliteit noodzakelijk zijn nu er pogingen gedaan worden tot vredesoverleg tussen de Amerikanen en de Taliban.

Bijleveld zei ook dat er binnen de NAVO geruchten gaan over een ophanden zijnde Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Nederland heeft 160 militairen gelegerd in het land.

Kremlin bezorgd

Rusland reageerde lauw op het besluit van Trump over Syrië, maar is bezorgd over Afghanistan. Kremlin-woordvoerder Peskov zei dat Rusland niet graag ziet dat de situatie in Afghanistan gedestabiliseerd wordt, toen hem gevraagd werd naar een reactie op de Amerikaanse plannen.

Peskov voegde eraan toe dat Rusland afwacht wat er van de plannen terechtkomt.

De officiële woordvoerder van de Afghaanse president Ghani zegt dat een Amerikaanse terugtrekking geen invloed zal hebben op de veiligheidssituatie, omdat de Amerikanen een adviserende rol hebben.

Besprekingen met Taliban

De berichten over een Amerikaanse terugtrekking kwamen een dag na de ontmoeting in Abu Dhabi tussen een Amerikaanse gezant en vertegenwoordigers van de Taliban. Ze bespraken de mogelijkheid van een bestand in Afghanistan en de terugtrekking van de buitenlandse troepen in 2019.

Na de aanslagen van 11 september 2001 viel de VS Afghanistan binnen en zijn Amerikaanse troepen in het land gestationeerd. Desondanks hebben de Taliban grote delen van het land in handen. President Trump zond in september vorig jaar met tegenzin 3000 militairen extra naar Afghanistan. Hij maakte er geen geheim van dat hij geërgerd is over het gebrek aan vooruitgang in de strijd tegen de Taliban.