Rotterdamse raad keurt megaverbouwing museum Boijmans Van Beuningen goed

De Rotterdamse gemeenteraad heeft de grootschalige verbouwing van museum Boijmans Van Beuningen in principe goedgekeurd. 38 gemeenteraadsleden stemden voor de plannen van het college, 7 tegen. De verbouwing gaat zeven jaar duren en kost ruim 223 miljoen euro.

Op voorstel van Leefbaar Rotterdam is er nog een extra beslissingsmoment ingebouwd. De verbouwing ter waarde van 223 miljoen is namelijk de duurste variant en 55 miljoen euro moet komen van externe financiers. Als het dekkingsvoorstel en het programma van eisen voor de verbouwing rond is, dan wordt nog een keer naar de plannen gekeken en een definitief besluit genomen.

De renovatie begint volgend jaar en het museum gaat dan helemaal dicht. Volgens de wethouder is het een investering die Rotterdam en de prachtige collectie van het museum verdienen. Tijdens de verbouwing blijft de collectie zichtbaar. In Rotterdam en daarbuiten zal Museum Boijmans Van Beuningen tentoonstellingen programmeren. Topstukken gaan ook tijdelijk naar het buitenland.

Museumdirecteur Sjarel Ex is blij dat de gemeenteraad met een ruime meerderheid heeft ingestemd. "Wat ik zo leuk vind is dat Rotterdam achter zijn museum gaat staan. Het is altijd zo geweest dat Rotterdam in goede en minder goede tijden het museum heeft ondersteund. Ook nu weer komt zo'n grote groep in de gemeenteraad op voor zijn museum. Het is van iedereen en het is een fantastisch ding om in de stad te hebben", zegt hij tegen RTV Rijnmond.