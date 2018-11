Museum Boijmans Van Beuningen mogelijk zeven jaar dicht voor renovatie

Museum Boijmans Van Beuningen gaat als het aan het college van Rotterdam ligt vanaf volgend jaar zeven jaar dicht voor een uitgebreide renovatie. Die zal in totaal 223 miljoen euro gaan kosten.

De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel van het college. De collectie blijft tijdens de renovatie zichtbaar voor het publiek: er komen tentoonstellingen bij andere musea en ook gaat een deel van de collectie op wereldreis.

Museum moet weer meetellen in wereldtop

Het Rotterdamse college kiest voor een uitgebreide sanering en renovatie om het museum weer te laten meetellen in de wereldtop. Verder moet het museum, dat deels rijksmonument is, zo aantrekkelijker worden voor bezoekers.

Het huidige museum dateert van voor de oorlog. Enkele jaren geleden is al vastgesteld dat er in het gebouw asbest zit. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud en voldoet het gebouw technisch en functioneel niet meer.

Collectie van 8 miljard euro

Boijmans van Beuningen bestaat 169 jaar en is daarmee een van de oudste musea van Nederland. De verzameling telt ongeveer 150.000 objecten met schilderijen van onder anderen Rembrandt, Van Eyck, Monet, Dali en Van Gogh. De waarde van de collectie wordt geschat op 8 miljard euro.