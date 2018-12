Half miljard voor zuinige huurwoningen, maar wat te doen met je koophuis?

Barbara van Wifferen is er net gaan wonen. Ze zit pas een paar dagen in haar studio van 25 vierkante meter en het bevalt haar tot nu toe goed. In principe hoeven de ramen niet open, wat warmteverlies minimaal maakt. "Er is een speciaal ventilatiesysteem. Ook zitten er buizen in de vloer die nu de warmte omhoog halen, in de zomer de koelte. De warmte van het douchen wordt gerecycled in de verwarming. Heel erg futuristisch. Ik heb er nu twee keer geslapen en dat was heerlijk", zegt ze.

Niet genoeg geld

Corporaties zeggen steeds dat ze te weinig geld hebben voor grootschalige verduurzaming van het woningbestand. Al met al komt er door het klimaatakkoord nu ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar. Woningcorporatie De Key noemt dat bedrag vooral symbolisch en bij lange na niet genoeg. Topman Leon Bobbe zegt ongeveer 30.000 euro per woning nodig te hebben om ze energiezuinig te maken en rekent voor dat er nu 200 euro extra komt per woning.

Het ombouwen van alle bestaande woningen is volgens directeur Bobbe dan ook niet zomaar te doen. "Daar heb je wel 30 jaar voor nodig." Hij zegt dat er nu vooral wordt ingezet op het stapsgewijs isoleren van bestaande bouw bij regulier onderhoud, zoals bijvoorbeeld aanbrengen van isolatie of installeren van dubbel glas.

Huizenbezitters

Corporaties kunnen grote projecten vaak in een keer doen, maar voor individuele huizenbezitters ligt dat anders. Het kan verstandiger zijn om met grote investeringen te wachten tot 2021, want dan maken gemeentes bekend hoe en wanneer hun inwoners van het gas af moeten. "Koop bijvoorbeeld die dure warmtepomp niet nu", zegt Paul Geurts van Kessel van adviesbureau Greenhome. "Want misschien gaat jouw wijk wel over op het warmtenet en daar zou je dan misschien goedkoper aan kunnen meedoen. Hou vooral goed de plannen voor je wijk in de gaten."