'14-jarigen standaard inenten tegen meningokokken C en W'

De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om het vaccin tegen meningokokken C en W op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Iedere 14-jarige krijgt dan standaard een oproep om zich te laten inenten tegen de ziekte. Dat gebeurt nu alleen bij kinderen van 14 maanden. Dit jaar zijn al 21 mensen overleden aan meningokokken type-W.

Dit jaar en in 2019 krijgen in totaal een miljoen jongeren eenmalig deze vaccinatie. Dat gebeurt vanwege een toename van infecties door meningokokken type W. Dit type is ziekmakender en veroorzaakt daardoor sneller ernstige infecties dan andere typen meningokokken. Patiƫnten zijn bijna altijd zwaar ziek, belanden vaak op de intensive care en overlijden in bijna een op de vijf gevallen.

Meningokokkenziekte is een ernstige infectie die kan leiden tot hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. In die gevallen is de infectie levensbedreigend. In Nederland zijn er per jaar ongeveer 200 ziektegevallen.

Volgens de Gezondheidsraad is het vaccin tegen C en W effectief, geeft het weinig bijwerkingen en zorgt het voor groepsbescherming. Dat laatste komt doordat jongeren van een jaar of 14 het vaakst drager zijn van de W-bacterie en besmetten ze daarmee ook het vaakst andere leeftijdsgroepen. Als zij zijn gevaccineerd, is daarmee de rest van de bevolking beter beschermd.

Geen vaccinatie voor type B

Het adviesorgaan vindt dat het vaccin voor type B niet in het Rijksvaccinatieprogramma moet komen. De werking ervan is onvoldoende bewezen en het geeft relatief veel bijwerkingen. Bovendien komt de B-variant niet heel veel voor in Nederland.

Het is nu aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid of hij de adviezen van de Gezondheidsraad overneemt.