Trump verbiedt 'bump stocks', waarmee geweren veranderen in mitrailleurs

Vanaf eind maart is het in de Verenigde Staten verboden om nog langer een zogenoemde bump stock in bezit te hebben. Met dat opzetstuk voor vuurwapens verandert een semi-automatisch geweer in een mitrailleur. President Trump had het verbod in februari al aangekondigd.

Het gebruik van bump stocks werd omstreden na de aanslag in Las Vegas. Daar schoot een 64-jarige man vanuit een hotelkamer in oktober vorig jaar 58 mensen dood. Dat was de dodelijkste schietpartij in de moderne Amerikaanse geschiedenis.

Het opzetstuk beweegt mee met de terugslag van het vuurwapen, waardoor de vinger van de schutter de trekker opnieuw overhaalt. Daardoor krijg je het effect van een volautomatisch wapen en kunnen kogels op zeer hoog tempo worden afgeschoten.

Wapenlobby teleurgesteld

De overheidsdienst die zich bezighoudt met vuurwapenregulering schat dat er in de VS tussen de 300.000 en 500.000 bump stocks in omloop zijn. Eigenaren moeten ze inleveren of zelf vernietigen.

De machtige Amerikaanse wapenlobby NRA heeft teleurgesteld gereageerd op het verbod. De organisatie had gehoopt dat mensen die al bump stocks hadden gekocht ze mochten houden. Een andere vuurwapenvereniging is van plan het verbod bij de rechter aan te vechten.