Kabinet België gevallen na dreigende motie van wantrouwen

De Belgische premier Michel is bij koning Filip om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Michel reageert daarmee op een dreigende motie van wantrouwen van de Vlaamse en Waalse socialisten tegen de regering. Die werden daarin gesteund door de groene partijen.

De socialisten dreigden het vertrouwen op te zeggen tijdens een debat over de toekomst van de regering die op 8 december zijn meerderheid kwijtraakte. Toen stapte coalitiepartner N-VA op vanwege onenigheid over de Belgische steun aan het VN-migratiepact.

Na het vertrek van de N-VA leek Michel niet te kunnen rekenen op voldoende steun voor zijn begroting, die deze week op de agenda van het parlement staat. Om een crisis te bezweren kwam Michel vanmiddag met tegemoetkomingen aan de linkse partijen in de Kamer. Hij zei met "een coalitie van goede wil" verder te willen regeren tot aan de verkiezingen van volgend jaar mei.

Meer duidelijkheid

Maar de socialisten en de groenen vonden de beloften van de premier te weinig concreet en eisten meer duidelijkheid. Ze gaven Michel 48 uur de tijd om met nieuwe voorstellen te komen, maar die besloot dat er geen toekomst meer was voor zijn regeringsploeg. "Ik heb een eerlijke oproep tot samenwerking gedaan", zei Michel in de Kamer. "Maar ik moet vaststellen dat de oproep niet overtuigd heeft."

Het staat niet vast dat de koning het ontslag van de regering zal aanvaarden, hij kan het ook in beraad nemen.

Filip Dewinter, leider van het rechts-populistische Vlaams Belang, twitterde na de val van de regering opgelucht dat België als gevolg van de politieke crisis morgen niet voor het migratiepact kan stemmen bij de VN in New York. Maar de Belgische VN-ambassadeur heeft laten weten dat de ondertekening door de val van de regering niet in gevaar komt.