‘Raketbedrijf Elon Musk krijgt investering van half miljard dollar’

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair en Tesla-topman Elon Musk, krijgt een half miljard dollar van investeerders, melden anonieme bronnen aan The Wall Street Journal. De deal zou voor het einde van het jaar worden beklonken.

Het raketbedrijf wil de investering gebruiken om een satellietnetwerk op te zetten, dat Starlink heet. Hiermee wil Musk wereldwijd goedkoop breedbandinternet aanbieden, dat via satellieten naar de aarde wordt gezonden.

Duizenden satellieten

Hiervoor moet SpaceX meer dan 4000 satellieten in een baan om de aarde brengen. Uiteindelijk is het doel om dit aantal te verhogen naar 11.000, maar daarvoor heeft het bedrijf volgens berekeningen meer dan 10 miljard dollar nodig. Het grootste satellietnetwerk op dit moment omvat 65 satellieten, schrijft de zakenkrant.

Inclusief deze investering heeft SpaceX dan 2,5 miljard dollar ontvangen. Investeerders gaan ervan uit dat het bedrijf straks 30,5 miljard dollar waard is.

Wiet roken

De financieringsronde is goed nieuws voor Musk. Hij kan hiermee laten zien dat investeerders ondanks een bewogen jaar genoeg vertrouwen in hem hebben om grote sommen geld in zijn ruimtevaartbedrijf te te steken.

Musk kwam dit jaar meerdere keren in opspraak. Zo leidde zijn twittergedrag ertoe dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC hem het voorzitterschap van de raad van commissarissen van Tesla ontnam.

De perikelen rond Musk raakten vooral het autobedrijf, maar onlangs kondigde NASA wel een onderzoek aan naar de werkcultuur binnen SpaceX nadat Musk wiet had gerookt tijdens de podcast The Joe Rogan Experience. Volgens The Washington Post stuitte het gedrag van Musk, wiet roken, mensen binnen NASA tegen de borst.