'Gestuntel' bij bouw van ingestorte garage Wormerveer

Bij de bouw van de in september ingestorte parkeergarage in Wormerveer zijn talloze fouten gemaakt. Dat concludeert NH Nieuws na inzage in documenten van de gemeente Zaanstad.

Uit de stukken blijkt onder meer dat de bouw begin 2010 al van start ging, terwijl de gemeente de bouwtekeningen en berekeningen nog moest goedkeuren. Ook in de periode daarna kon de gemeente keer op keer haar controlerende taak niet uitvoeren, omdat stukken niet op tijd werden ingediend.

In de zomer van 2010 was de gang van zaken zelfs aanleiding voor een bouwstop. Een medewerker van de gemeente spreekt in de documenten van een onveilige situatie voor omwonenden en voorbijgangers, maar ook voor de bouwers zelf. "Heb na het zien van het gestuntel van de staalmonteur het werk stilgelegd."

'Enorm geprutst'

"Er is echt enorm geprutst met deze staalconstructie", zegt Sander Pasterkamp, een ingenieur van de TU Delft, tegen NH Nieuws na het inzien van de documenten. Hij is hoogst verbaasd dat er, zelfs na de bouwstop, gewoon doorgebouwd werd, terwijl ook toen nog de benodigde tekeningen en documenten niet waren overhandigd aan de gemeente.

Volgens de ingenieur ligt de verantwoordelijkheid voor een goed en veilig project bij het bouwbedrijf en zou het niet nodig moeten zijn dat een bouwer steeds wordt teruggefloten. "Bouw- en woningtoezicht is eigenlijk het allerlaatste vangnet. Maar je ziet hier dat het vangnet door de bouwende partijen meer als trampoline gebruikt is."

Veel haast

Pasterkamp denkt dat er veel haast was om de constructie op tijd af te krijgen en dat het bouwbedrijf daarom steeds de tekeningen en berekeningen pas indiende als de gemeente daar om vroeg. "Heel ad hoc en te laat, waardoor de gemeente eigenlijk heel weinig tijd had om de stukken te controleren. Ja, dat is eigenlijk een voorbode van wat hier is misgegaan."

Afgelopen september stortte de tweede verdieping van de parkeergarage in en de brokstukken belandden op de eerste etage. De schade was enorm, maar niemand raakte gewond. Een eerste onderzoek wijst uit dat waarschijnlijk een stalen ligger het heeft begeven.