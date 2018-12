Gemengde reacties op klimaattop: van onvoldoende tot redelijk gelukt

Positiever over de uitkomst is Jos Cozijnsen, expert op het gebied van emissiehandel. Hij is bij vrijwel elke klimaatconferentie aanwezig, en nu dus ook in Katowice. "Het is redelijk gelukt. Ik denk dat met name de Europese Unie blij is dat ze geen afspraken hebben hoeven maken waar ze tegen waren. En ze kunnen gewoon met het klimaatplan aan de slag, dus het begin is er."

Kleiner organiseren

Wel denkt hij dat dit soort conferenties in de toekomst anders georganiseerd zouden moeten worden. "Je moet de agenda wat kleiner maken denk ik. Ik zou het kleiner houden, minder punten, minder poeha."

Eickhout signaleert een gebrek aan leiderschap op de conferentie. Niet alleen omdat cruciale landen op de rem stonden, zoals de VS, Rusland, Saudi-Arabië en Brazilië. "Ook aan de Europese kant mis je leiderschap. Iedereen is met andere dingen bezig, Duitsland, Frankrijk, Italië, de Britten. Als we geen leiderschap in Europa hebben, en je hebt geen Amerikanen meer, ja dan loopt de boel echt vast, en dat zag je hier gebeuren."

Jongeren teleurgesteld

Tijdens de laatste vergadering van de klimaatconferentie kregen alle landen de gelegenheid om een laatste statement te geven. Ook verschillende andere groepen, zoals universiteiten, bedrijven en ook jongeren hadden deze mogelijkheid. Namens alle jongeren van de wereld mochten een Nederlander en een Maleisiër de vergadering nog toespreken.

De 28-jarige Sebastiaan Rood is niet positief over de resultaten. "We zijn een beetje teleurgesteld over de uitkomsten van deze klimaattop. Er ligt wel iets, maar het is niet genoeg volgens jongeren om onze toekomst veilig te stellen."