Toch resultaat na moeizame onderhandelingen op Poolse klimaattop

Vlak voor de top in Polen begon, werden nieuwe wetenschappelijke inzichten gepubliceerd waaruit blijkt dat het gat tussen 1,5 graad en 2 graden opwarming zeer groot is. Gedurende de conferentie trokken steeds meer landen daaruit de conclusie dat 1,5 graad de nieuwe doelstelling zou moeten zijn.

Hoewel dit formeel geen agendapunt was, werd toch gehoopt dat hier in Polen hier een uitspraak over zou worden gedaan. Maar dit is niet gebeurd. Mogelijk lukt dit op een bijeenkomst volgend jaar september in New York wel.

Mechanisme

De tekst die nu in Polen is afgesproken regelt hoe landen de uitstoot van broeikasgassen moeten meten, hoe ze erover moeten rapporteren en hoe ze elkaar kunnen controleren, zodat ze ook doen wat ze beloven.

Daarnaast werd afgesproken dat landen in de loop van de komende jaren hun doelen moeten aanscherpen. Dit is een belangrijk punt, want vlak voor de top werd opnieuw duidelijk dat de beloftes van alle landen bij elkaar opgeteld, nog lang niet leiden tot het gewenste resultaat, ook niet als het blijft bij het doel dat in Parijs werd afgesproken.

Het mechanisme dat hiervoor is uitgewerkt in Polen, zal ertoe moeten leiden dat landen vanaf 2023 elke vijf jaar hun doelen gaan aanscherpen.