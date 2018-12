Aanslag Straatsburg eist vierde leven

In een ziekenhuis in Straatsburg is een vierde slachtoffer van de aanslag van dinsdag overleden. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt, op de dag dat de kerstmarkt in de Franse stad voor het eerst sinds de aanslag weer is opengegaan.

Op de kerstmarkt opende de 29-jarige Cherif Chekatt dinsdag het vuur. Ook stak hij op mensen in. Chekatt ontkwam, maar werd na een klopjacht van twee dagen gisteravond doodgeschoten door de politie.

Bij de aanslag vielen behalve vier doden twaalf gewonden. Volgens het Franse persbureau AFP is een van hen hersendood verklaard en verkeert iemand anders in kritieke toestand.

Hoofd recht

Minister Castaner van Binnenlandse Zaken was vandaag bij de heropening van de kerstmarkt. Er waren extra politiemensen en beveiligers op de been. "Deze kerstmarkt is deel van onze geschiedenis", zei Castaner. "Vanochtend willen we laten zien dat we weten hoe we ons hoofd koel kunnen houden."

Vanwege de aanslag zitten zeven mensen vast. Onder hen zijn vier familieleden van de dader.