Verdachte aanslag kerstmarkt Straatsburg gedood

De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt is bij een schotenwisseling door de politie doodgeschoten. Dat is gebeurd in de wijk Neudorf in Straatsburg waar hij voor het laatst gezien is toen hij zich er dinsdag na de aanslag met een taxi liet afzetten. Er zijn zeker drie schoten gehoord.

In de wijk was een grote politieactie gaande om de dader te vinden. Ook hing er een politiehelikopter in de lucht en waren er veel sirenes te horen.