Straatsburg opgelucht na dood terrorist: 'Leven snel weer oppakken'

Na een klopjacht die de stad twee dagen in zijn greep hield, haalt Straatsburg opgelucht adem. De man die gezocht werd na een aanslag op een kerstmarkt in de stad is doodgeschoten, en de inwoners van Straatsburg willen het gewone leven zo snel mogelijk hervatten.

"Ik ben persoonlijk bijzonder opgelucht", reageerde burgemeester Ries van de stad. "Veel mensen in Straatsburg waren ongerust, er hing een zwaard van Damocles boven de stad: een terrorist was onder ons en niemand wist waar hij was."

Nadat hij het vuur had geopend op de kerstmarkt in de stad, vluchtte de dader per taxi naar de wijk Neudorf. De afgelopen dagen hield de politie een klopjacht op de 26-jarige verdachte Cherif Chekatt: honderden agenten kamden de straten uit, helikopters vlogen boven de stad en er waren wegversperringen bij de nabijgelegen grensovergangen met Duitsland.