Islamitische opleiding kan erkenning kwijtraken door uitspraken rector

Minister Van Engelshoven van Onderwijs stelt een onderzoek in naar de uitspraken van Ahmet Akgündüz, de rector van de Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam (IUR). "Verschrikkelijke uitspraken", zegt Van Engelshoven.

Akgündüz ageerde op de Turkse televisie tegen wat hij noemt een "Europese islam" waar tot zijn ongenoegen ruimte is voor homo's en vrouwelijke imams. Ook deed hij uitspraken over de doodstraf die tegenstanders van president Erdogan zouden verdienen. Hij zei: "Iemand die tegen de Turkse staat is mag je volgens de koran afslachten."

De minister heeft, toen zij van de uitspraken hoorde, meteen een commissie Weerbaarheid en maatschappelijke uitspraken ingesteld. "Die gaat kijken welke uitspraken zijn gedaan en hoe we die moeten duiden. De uiterste consequentie is dat we de accreditatie van de instelling intrekken."