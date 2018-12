Senaat geeft Trump tik op de vingers om Jemen en Saudi-Arabië

Trump sprak vorige maand het bericht tegen dat de inlichtingendienst CIA had geconcludeerd dat kroonprins Mohammed persoonlijk opdracht had gegeven voor de moord op Khashoggi.

Toch raakte ook een vooraanstaande groep senatoren er door een CIA-briefing van overtuigd dat kroonprins Mohammed de opdrachtgever is. Een van die senatoren was de Republikein Lindsey Graham. Vannacht zei hij dat de relatie met Saudi-Arabië zo verziekt is dat er dingen moeten veranderen.

Veto

De resoluties worden na de jaarwisseling vermoedelijk ook in het Huis van Afgevaardigden in stemming gebracht. De Democraten krijgen daar dan een meerderheid van de zetels in handen. Trump heeft gedreigd dat hij gebruik zal maken van zijn vetorecht.