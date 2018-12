Senatoren na CIA-briefing: kroonprins waarschijnlijk achter moord Khashoggi

Graham zegt na afloop van de briefing dat het belangrijk is om de band met Saudi-Arabië in stand te houden. "Maar niet tegen elke prijs. Mohammed bin Salman is een sloopkogel. Hij is medeplichtig aan de moord op meneer Khashoggi. Ik denk dat hij gestoord is en gevaarlijk", zegt Graham.

Volgens Graham is er geen 'smoking gun' in de zaak-Khashoggi, maar een 'smoking saw'. Daarmee verwijst hij naar de zaag waarmee de journalist vermoedelijk in stukken is gezaagd. Hij zegt dat iemand moedwillig blind moet zijn voor de feiten om niet te concluderen dat de moord op Khashoggi is uitgevoerd door mensen die onder bevel staan van de kroonprins.

"Het beeld dat ik al had, is alleen maar versterkt", zegt de Democratische senator Bob Menendez. Hij roept al langer op tot een hardere lijn tegen Saudi-Arabië naar aanleiding van de dood van de journalist van The Washington Post.

'VS moet boodschap uitdragen'

Ook de vooraanstaande Republikein Bob Corker zegt dat hij er geen moment aan twijfelt dat kroonprins Mohammed de opdracht gaf voor de moord. "Als hij voor een rechter zou staan, zou hij binnen 30 minuten worden veroordeeld: schuldig." Volgens Corker staat president Trump de moord op een journalist oogluikend toe, omdat hij de kroonprins niet wil veroordelen.

Een andere partijgenoot van Corker, Richard Shelby, is minder hard na de briefing. "Iemand moet gestraft worden, maar de vraag is: hoe maak je onderscheid tussen de Saudische kroonprins en het land?"

"Als je samenwerkt met de VS, moet je aan verwachtingen voldoen", stelt de Republikein Graham. "Een van die verwachtingen is dat je niet betrokken bent bij de gruwelijke, onwettige moord op een journalist. Als we die boodschap niet uitdragen, maken we de wereld een gevaarlijkere plek."