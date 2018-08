'Niemand probeert aantal burgerslachtoffers in Jemen te beperken'

De regeringen van Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saudi-Arabiƫ hebben in Jemen waarschijnlijk oorlogsmisdaden begaan. Ook de sjiitische Houthi-rebellen worden verantwoordelijk gehouden voor ernstige mensenrechtenschendingen in de Jemenitische burgeroorlog, die al 3,5 jaar duurt. Dat staat in een rapport in opdracht van de VN-Mensenrechtenraad.

De informatie die de onderzoekers hebben verzameld "suggereert sterk dat partijen in het gewapende conflict volgens het internationaal recht misdaden hebben gepleegd en blijven plegen", staat in het rapport over de periode tussen september 2014 en juni 2018.

Marteling en mishandeling

De onderzoekers hebben "redelijke gronden" om te geloven dat individuen in de Jemenitische regering en de coalitie de principes van proportionaliteit en terughoudendheid bij oorlogvoering schenden.

Saudi-Arabiƫ leidt de coalitie die de Jemenitische regering steunt bij het bestrijden van Houthi-rebellen. De VAE maakt deel uit van die coalitie.

Slachtoffers en getuigen beschreven aan de onderzoekers mensenrechtenschendingen, waaronder "het ontnemen van het recht op leven", verkrachting, willekeurige detentie, marteling en mishandeling.

Houthi's

De onderzoekers wijzen ook met de beschuldigende vinger naar "de facto autoriteiten" in grote delen van het westen en noorden van Jemen. Met die feitelijke gezaghebbers bedoelen ze de leiders van de Houthi's. Zij worden beschuldigd van willekeurige detenties, marteling en het ronselen van kindsoldaten.

De groep heeft een vertrouwelijke lijst gemaakt van mensen die verdacht worden van het plegen van internationale misdaden en die aan aan de VN-mensenrechtencommissaris gegeven.

Begrafenissen en bruiloften

Volgens het VN-mensenrechtenkantoor zijn sinds maart 2015 minstens 6600 burgers gedood en ruim 10.500 gewond geraakt. "De werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk echter aanzienlijk hoger." De meeste burgerdoden vielen bij luchtaanvallen. Die raakten woonwijken, markten, begrafenissen, bruiloften, detentiecentra, boten met burgers erop en medische posten.

"Er is weinig bewijs dat de partijen enige poging hebben gedaan om het aantal burgerslachtoffers te minimaliseren", zegt onderzoeksleider Kamel Jendoubi. "Ik roep ze op om van menselijke waardigheid in dit vergeten conflict een prioriteit te maken."

De minister van Buitenlandse Zaken van de VAE zegt in een reactie dat het rapport een antwoord verdient. "We moeten het bekijken en beantwoorden", twittert Anwar Gargash.