Vrouwen werken drie uur meer dan eerdere generatie

Vrouwen die nu 37 jaar zijn werken wekelijks gemiddeld drie uur meer dan vrouwen uit eerdere generaties op 37-jarige leeftijd. Dat komt vooral doordat vrouwen al op jonge leeftijd veelal in deeltijd gaan werken en daar na hun zwangerschap mee doorgaan.

Dat is een van de conclusies uit de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In 2007 werkte veertig procent van de vrouwen na de geboorte evenveel uren als voor de geboorte. Dat was vorig jaar toegenomen tot zestig procent van de moeders.

"Vrouwen hebben dus steeds vaker al voor hun zwangerschap een deeltijdbaan en die pakken ze weer volledig op na de zwangerschap", zegt onderzoeker Wil Portegijs van het SCP. "Dat kan onder meer omdat er makkelijker gebruik kan worden gemaakt van kinderopvang."

Vaders

Ook verschuiven de opvattingen over opvoeding. "Je hoort toch steeds vaker dat ook vaders goede opvoeders kunnen zijn. Dat dat niet per se alleen de moeder is." Wel zegt ruim de helft van de vrouwen dat ze hun baan weer moeten oppakken voor het geld. "Maar we weten niet of dat meer of minder is dan voorheen", aldus Portegijs.

De groei in het aantal uren dat er wordt gewerkt, lijkt er ook toe te leiden dat steeds meer moeders economisch zelfstandig zijn, als ze zouden scheiden van hun partner. In 2007 was dat 54 procent, nu ligt dat op 66 procent.