Europa verlengt economische sancties tegen Rusland

De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden. De 28 regeringsleiders hebben daar unaniem mee ingestemd.

Voor aanscherping van de sancties om de Russische acties tegen Oekraïne in de Zee van Azov was niet voldoende steun binnen de Europese landen.

De sancties die nu worden verlengd, werden in 2014 opgelegd na de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne en annexatie van de Krim. De maatregelen blijven van kracht zolang Rusland de afspraken uit het Minsk-vredesplan niet naleeft. Volgens voorzitter Tusk van de Europese Raad is er op dat gebied geen enkele vooruitgang.