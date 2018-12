Kamer: we hadden nooit aan de Stint moeten beginnen

De Stint had nooit mogen worden toegelaten op de openbare weg. Dat zeggen Tweede Kamerleden naar aanleiding van het rapport van TNO over de veiligheid van het voertuig. TNO concludeert dat de Stint op alle aspecten niet veilig is en in de huidige vorm niet geschikt voor personenvervoer.

De elektrische bolderkar werd in 2011 toegelaten als 'bijzondere bromfiets'. Er werd daarbij niet nauwkeurig gekeken naar de veiligheid. Kinderopvangcentra gingen de Stint op grote schaal gebruiken om kleine kinderen mee te vervoeren. Afgelopen september kwamen vier kinderen om het leven bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Oss.

"Het toetsingkader was destijds niet op orde en het toezicht was niet goed. Dat is triest", zegt Kamerlid Remco Dijkstra van regeringspartij VVD. "We hadden er nooit aan moeten beginnen." Hij wijst erop dat de Tweede Kamer nooit op de rem is gaan staan. "Ik hoop dat we daar lessen uit leren."

De categorie 'bijzondere bromfiets' werd ingesteld voor de Segway, een hippe elektrische step. De politiek was destijds enthousiast over dat soort vernieuwende voertuigen. Om de ontwikkeling daarvan zo veel mogelijk te stimuleren werden er geen extra veiligheidseisen gesteld.

Veiligheid niet voorop

Oppositiepartij SP begrijpt het besluit van minister Van Nieuwenhuizen dat de Stint voorlopig niet meer de weg op mag. "Veiligheid staat voorop, maar dat gold de afgelopen jaren kennelijk niet. Er heeft jarenlang een onveilig voertuig op de weg gereden", zegt Kamerlid Lacin.

GroenLinks wil vooral weten hoe het kan dat er zo'n verschil zit tussen de regels en wat er daadwerkelijk veilig is. Kamerlid Kröger noemt het schokkend dat dat verschil zo groot is.

De Tweede Kamer gaat binnenkort uitgebreid spreken over het TNO-rapport en de toekomst van de Stint.