Administratie producent Stints in beslag genomen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag de administratie van de producent van Stints in beslag genomen. Met één van de elektrische bakfietsen van het bedrijf vond in september in Oss een zwaar ongeluk plaats, waarbij vier jonge kinderen overleden.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk zal waarschijnlijk nog maanden duren, verwacht het Openbaar Ministerie. Ook kunnen er nog geen conclusies worden getrokken. Dat is pas mogelijk als politie en OM alle onderzoeksresultaten hebben, zegt het OM.

Volgens het OM is de inbeslagname van de administratie bedoeld om zo veel mogelijk informatie te krijgen over de bij het ongeluk betrokken Stint en het vervoermiddel in bredere zin. "We moeten zorgvuldig beoordelen of bij het drama een strafrechtelijk verwijt valt te maken. We zijn ons bewust van de emoties die hierbij komen kijken", zegt persofficier Janine Kramer. Ook op andere plekken is vandaag onderzoek gedaan door de recherche.

Onderhoudshistorie

Er lopen verschillende onderzoeken naar de Stint. Het voertuig dat met de trein botste staat volgens de fabrikant bij TNO in Helmond. TNO, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport ) doen ieder afzonderlijk technisch onderzoek. Zij bekijken de bewuste Stint en andere Stints op mogelijke technische mankementen. Het OM kijkt nu onder andere naar het onderhoud van de Stint.

Ook heeft het OM inmiddels gesproken met de vrouw die de bakfiets bestuurde. Zij en een meisje van 11 raakten zwaargewond, toen de Stint en een trein bij een spoorwegovergang in Oss met elkaar in botsing kwamen. Vier kinderen van 4, 4, 6 en 8 jaar kwamen bij het ongeluk om het leven.

Verbod

Begin oktober verbood minister Van Nieuwenhuizen Stints op de openbare weg, naar aanleiding van het dodelijke ongeluk. Uit onderzoek van inspectie, politie en NFI waren twijfels over de technische constructie van de elektrische bakfiets naar voren gekomen.

Het verbod stelde veel kinderopvangcentra voor grote problemen. Zij moesten razendsnel ander vervoer voor de kinderen regelen.