Kinderdagverblijven regelen bakfietsen en auto's na verbod op Stints

"De termijn waarop we alternatief vervoer moeten regelen, is natuurlijk wel een uitdaging", zegt Karin Moons van opvangbedrijf SWK Groep, dat in totaal 22 Stints heeft. Wat de vervanger van de Stint wordt, verschilt per locatie.

"Het kan lopend zijn, met autovervoer, busjes of bakfietsen. Het is even improviseren." Aan de meeste alternatieven hangt natuurlijk een prijskaartje. "Vandaag zijn we nog niet bezig met die extra kosten. Daar gaan we ons over buigen als de kinderen morgen op hun plaats van bestemming zijn."

Moons heeft er vertrouwen in dat er een structurele oplossing komt. "Er was een tijdperk, niet zo gek lang geleden, dat er helemaal geen Stints waren. Toen werden ook kinderen vervoerd. We moeten kijken wat nu de meest veilige en efficiënte manier is."

Moons staat achter het besluit van de minister om de Stint niet meer toe te laten op openbare weg. "Als de veiligheid mogelijk ook maar enigszins in het geding is, zijn we de eerste die zo'n besluit onderschrijven."

Bizar besluit

Daar denkt Linda Sirach van Kinderopvang Kiki Nous in Almere Poort anders over. Zolang onveiligheid niet bewezen is, mag zo'n besluit niet worden genomen, vindt ze.

"Ik vind het een bizar besluit van de minister. Het gaat zo vaak wél goed. Met een auto kan ook een ongeluk gebeuren. Het is zo betrekkelijk allemaal. We begonnen juist met de Stints vanwege het milieu en de drukte met auto's bij de scholen." Morgen gaan de kinderen met de leiders van de opvang naar school lopen. "De kinderen zullen niet blij zijn, want de Stint was echt een uitje voor ze."

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het besluit om de Stints op de openbare weg te verbieden, wijs en verstandig. "De Stint leek natuurlijk een hele veilige oplossing. Maar toch concludeerden de onderzoekers technische tekortkomingen met mogelijke veiligheidsrisico's", zegt voorzitter Felix Rottenberg.

Op korte termijn wordt met het verbod een probleem opgelost, denkt Rottenberg. Hij hoopt op een structurele oplossing. "Hier moeten wijze mensen mee aan de slag. Ik ben ervan overtuigd dat er een veilig alternatief voor de Stint kan komen."

Einde voor bedrijf

Stint-directeur Edwin Renzen heeft afgelopen weekend met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) gesproken. De ILT heeft Infrastructuur-minister van Nieuwenhuizen vandaag geïnformeerd over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. "Het lijkt erop dat de informatie die ik toen gezien heb, gedeeltelijk is overgedragen aan de minister. Daar ben ik een beetje bang voor."

De directeur vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan. "Er was geen tijd meer voor overleg, het moest allemaal in het weekend besproken worden. Waarom niet op maandag met gespecialiseerde partijen erbij? Dat vind ik jammer."

De Stints rijden sinds 2001 en het waren er 3500. "Die ervaring zou ergens ook een klein beetje mogen spreken, vind ik." Renzen noemt het een pijnlijk besluit. "Dit zou best wel het einde kunnen betekenen van het bedrijf." Renzen wijst ook op de opvanglocaties. "Daar zijn de Stints voor gemaakt. Zij moeten morgen met busjes gaan werken. Dit heeft grote maatschappelijke consequenties."