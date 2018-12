May: als ik vanavond word afgezet, komt landsbelang in gevaar

Als de Britse Conservatieve partij premier May vanavond afzet, zou dat de positie van het land in gevaar brengen. Dat zei premier May zojuist tijdens een onverwachte persconferentie op de stoep van Downing Street 10.

Daarmee reageerde ze op het nieuws dat de Conservatieven in het Britse parlement vanavond een stemming hebben afgedwongen over de positie van de premier. Er zijn zeker 48 brieven van parlementsleden van haar eigen partij die schrijven dat ze het vertrouwen willen opzeggen in haar. De stemming is vanavond tussen 19.00 en 21.00 uur Nederlandse tijd.

"Ik zal strijden met alles wat ik heb", zegt May in een onverwacht ingelaste toespraak op de stoep van Downing Street 10. Ze blijft erbij dat een deal met de EU haalbaar is en zegt dat nu opstappen zo'n akkoord in gevaar brengt. "Ik ben er klaar voor om deze taak te volbrengen."

'Nieuwe leider komt niet op tijd'

Om een stemming over het vertrouwen in de premier af te dwingen moet 15 procent van de parlementsfractie zo'n stemming willen. Graham Brady, de voorzitter van het zogeheten 1922 Comité dat daarover gaat, zegt dat dat percentage is gehaald. Om de vertrouwensstemming te overleven, moet Theresa May de steun hebben van zeker 158 van de 315 Conservatieve parlementsleden.

"Een nieuwe leider zou er niet zijn voor de deadline van 21 januari ", zegt May. Op die datum moet er volgens de regels gestemd zijn over de deal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. "Dus met een leiderschapsverkiezing riskeren we dat we de controle over de brexit-onderhandelingen aan de oppositie in het parlement geven."

Bovendien heeft een nieuwe premier geen tijd om een nieuwe deal uit te onderhandelen met de EU. "Dus een van de eerste dingen die hij of zij zal doen, zal het uitstellen of intrekken van Artikel 50 zijn, waarmee de brexit wordt vertraagd of zelfs gestopt. En dat op het moment dat het volk wil dat we de knoop doorhakken."

Brexit-akkoord

Een belangrijke aanleiding voor de stemming is het voorlopige brexit-akkoord dat May sloot met de EU. Daarover zou het parlement gisteren stemmen, maar omdat een ruime meerderheid de deal leek te gaan verwerpen, stelde de premier die stemming uit.

Gisteren sprak May met EU-leiders om extra toezeggingen te krijgen, in de hoop dat ze zo in eigen land meer steun zou krijgen voor de deal. Vandaag zou ze naar Dublin gaan, maar daar ziet ze in verband met de stemming van af. Op een later moment wil ze verder praten met regeringsleiders in de EU.

Een andere reden die Conservatieve parlementsleden noemen in hun brieven is Mays eerdere zogenoemde Chequers-plan. Daarin stelde ze een brexit voor met vrij verkeer van goederen, maar zonder vrij verkeer van personen en diensten. Dat plan werd uiteindelijk na een EU-top in Salzburg, in september, afgewezen door de EU. De schrijvers van de brieven vinden dat May daar steken bij heeft laten vallen.