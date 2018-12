Stemming Lagerhuis over brexit-akkoord uitgesteld, wat nu?

De EU lijkt echter niet van plan het akkoord dat met May gesloten is, te herzien. "De vraag is of May aanpassingen aan de backstop erdoorheen krijgt in Brussel. Ik denk het niet", zegt Van Kleef. "Ze zal zich tevreden moeten stellen met wat cosmetische ingrepen. Misschien wat details, niet de grote lijnen."

Maar wat dan? "Het is juridisch vastgelegd dat het VK de EU verlaat op 29 maart, ook zonder overeenkomst. Maar dat is een nachtmerrie voor veel Britse politici en EU-lidstaten. Er is nu voor geen enkele brexit-variant een meerderheid in het parlement. Het is vandaag alleen maar moeilijker en chaotischer geworden."

Afzetting, nieuwe verkiezingen, nieuw referendum?

Mocht de EU inderdaad niet of nauwelijks willen tornen aan het onderhandelde akkoord en de backstop, zal May met lege handen terugkeren naar het Britse parlement. Als het Lagerhuis vervolgens tegen de deal stemt, zijn er een aantal mogelijkheden, waarvan de gevolgen ongewis zijn. "May kan worden afgezet door haar eigen partij, of er kan een motie van wantrouwen komen van Labour. Dan behoren zelfs nieuwe algemene verkiezingen of een tweede brexit-referendum tot de mogelijkheden."

Toch bestaat de mogelijkheid dat het Lagerhuis alsnog instemt met de deal, zegt Van Kleef. "Een dreigende no deal-brexit en het Britse pond dat in waarde daalt: ook veel brexiteers zouden uiteindelijk een akkoord kunnen verkiezen boven helemaal geen akkoord. Daarnaast heerst onder hen de vrees dat eventuele nieuwe verkiezingen of een tweede referendum een brexit terugdraaien. En dat zou voor hen nog erger zijn dan deze deal."