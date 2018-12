PVV-Kamerlid Gerbrands verlaat Tweede Kamer

PVV-Kamerlid Gerbrands verlaat de Tweede Kamer. De reden van haar vertrek is nog niet bekend.

Het is ook nog onduidelijk of Gerbrands later nog terug zal keren als Kamerlid, maar ze zou wel in de Haagse gemeenteraad blijven.

Morgen zal de voorzitter van de Tweede Kamer een afscheidsbrief voorlezen van Gerbrands.

Gerbrands was woordvoerder curatieve zorg van de PVV. Ze zat voor het eerst in de Tweede Kamer tussen 2010 en 2012. In 2015 verving ze een PVV-Kamerlid dat met zwangerschapsverlof was. Vorig jaar maart keerde ze na de Tweede Kamerverkiezingen weer terug.

Willie Dille

In september kwam Gerbrands in het nieuws nadat ze een strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende verkrachting van haar vriendin Willie Dille had geƫist, die zelfmoord pleegde. Het Openbaar Ministerie besloot om geen onderzoek te doen, omdat er te weinig aanknopingspunten zouden zijn.

Emiel van Dijk volgt Gerbrands op. Hij zat eerder dit jaar al tijdelijk in de Tweede Kamer, omdat hij PVV-Kamerlid Popken verving tijdens haar zwangerschapsverlof.