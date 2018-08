Geen onderzoek naar mogelijke verkrachting PVV-raadslid Dille

Het Openbaar Ministerie gaat niet alsnog onderzoek doen naar de mogelijke ontvoering en verkrachting van het overleden Haagse PVV-raadslid Willie Dille. Ze stelde dat ze in maart vorig jaar was ontvoerd en verkracht door een groep moslims, maar er zijn te weinig aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek.

Dat is de uitkomst van overleg van burgemeester Krikke met het OM en de politie. Volgens het OM zijn er meerdere gesprekken geweest tussen Dille en de politie.

"Daarin heeft ze steeds aangegeven geen aangifte te willen doen en ook geen bemoeienis van de politie te willen. Ze heeft om die reden ook niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan een onderzoek gestart had kunnen worden", aldus het OM. Meldingen van bedreigingen zijn door de politie wel opgepakt, maar ook daarbij was er volgens justitie te weinig concrete informatie.

Facebook-filmpje

Dille maakte woensdag een einde aan haar leven. Eerder die dag was een filmpje in de media gekomen waarin ze vertelde dat ze vorig jaar het slachtoffer is geworden van een ontvoering en verkrachting. Ook meldde ze dat ze verschillende keren is bedreigd. Ze had het filmpje maandag kort op Facebook gezet.

Het PVV-raadslid had het voorval uit 2017 ook gemeld aan burgemeester Krikke. Die overtuigde haar er naar eigen zeggen van met de politie te praten. Krikke heeft er ook meerdere keren op aangedrongen om aangifte te doen, maar Dille besloot dat niet te doen.

Het CDA en de PvdA in de gemeenteraad van Den Haag willen dat er wel een onderzoek komt naar de dood van Dille. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de signalen van Dille serieus zijn genomen en wat de rol was van alle instanties en de burgemeester.