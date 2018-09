Haagse PVV-fractieleider wil onderzoek verkrachting Willie Dille, 'er zijn foto's'

De Haagse PVV-politica Karen Gerbrands wil dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar de vermeende verkrachting van Willie Dille, die vorige maand zelfmoord pleegde. Voor haar dood plaatste Dille een video op Facebook waarin ze zei dat ze in maart was ontvoerd en verkracht door drie mannen.

Het Openbaar Ministerie besloot om geen onderzoek te doen, omdat er te weinig aanknopingspunten zijn.

Gerbrands zit voor de PVV in de Tweede Kamer en in de Haagse gemeenteraad en ze was goed bevriend met Dille. In een interview in De Telegraaf vertelt ze dat Dille tegen haar had gezegd dat er foto's van de verkrachting zijn.

Gerbrands wil dat de foto's boven tafel komen en is het niet eens met de beslissing van justitie om geen onderzoek te doen. "Nee! Volgens Willie zijn er foto's van de verkrachting gemaakt door de daders. Die moeten ergens te vinden zijn."

Leugen

Dille deed zelf destijds ook geen aangifte van de verkrachting. Ze wilde naar verluidt niet in de publiciteit komen. Na haar dood zei burgemeester Krikke in een verklaring dat ze niet wist waarom Dille geen aangifte wilde doen. Gerbrands: "Ze loog in haar verklaring. Dat wist zij namelijk wel, want dat is haar meerdere keren verteld. Door mij en Willie."

De zelfdoding van Willie Dille heeft chaos veroorzaakt in de Haagse gemeentepolitiek. Zo huurde ex-PVV-raadslid en bekeerd moslim Arnoud van Doorn extra beveiligers in na bedreigingen. Dille had in haar Facebook-filmpje gesuggereerd dat hij achter de verkrachting zat.

Vanavond bespreken de fractievoorzitters in de gemeenteraad de kwestie achter gesloten deuren.