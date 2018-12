Duitse OM doet onderzoek naar journalist die megafraude onthulde

Het Openbaar Ministerie in Hamburg doet strafrechtelijk onderzoek naar een journalist van het onderzoekscollectief Correctiv. Deze journalist - Oliver Schröm - zou zich door zijn onthullingen over fraude met dividendbelasting schuldig hebben gemaakt aan het "aanzetten tot het openbaren van bedrijfsgeheimen". Daar staat in Duitsland maximaal drie jaar gevangenisstraf op of een flinke boete.

CumEx Files

Schröm was deel van een internationaal team journalisten dat de grootschalige fraude aan het licht bracht. Uit de zogenoemde CumEx Files bleek dat groepen bankiers, handelaren en hedgefondsen via ingewikkelde constructies dividendbelasting ontweken of er dubbel aanspraak op maakten.

De totale schade tussen 2001 en 2016 zou zeker 55,2 miljard euro bedragen. Ook Nederland werd getroffen door het schandaal. De publicatie van Correctiv is deels gebaseerd op interne documenten van de Zwitserse privé-bank Sarasin. Inmiddels is bewezen dat de bank een belangrijke spil was in de CumEx-fraudepraktijken.

Twee medewerkers van de bank zijn destijds opgepakt en verhoord. Schröm wist dat ook hij al sinds 2014 door de Zwitserse justitie werd onderzocht op verdenking van bedrijfsspionage. Daar is tot nu toe niks uit gekomen.

Het Zwitserse OM heeft de Duitse justitie gevraagd het onderzoek voort te zetten. Het OM in Hamburg is daar een aantal maanden geleden mee aan de slag gegaan.

'Bizarre beschuldiging'

Het onderzoek zorgt voor grote verontwaardiging bij de redactie van Schröm. "Deze beschuldiging is bizar. Oliver Schröm heeft zijn werk als journalist gedaan en een belangrijk onrecht in de samenleving onthuld. Het is schrikbarend dat de Duitse justitie zich laat gebruiken als instrument van de daders hiervan. De poging om een journalist en een redactie monddood te maken, is een misbruik van het strafrecht", schrijft Correctiva in een open brief aan de regering.

Het Hamburgse OM heeft intussen al een flink dossier over Schröm aangelegd. Meerdere mogelijke bronnen van de journalist zijn ondervraagd. Ook persoonlijke relaties en woonplaats zijn in kaart gebracht.

Tegen het onderzoekscollectief Follow the Money, waarmee hij samen de CumEx-fraude onderzocht, zegt Schröm dat hij zich vooral zorgen maakt over de gevolgen voor de journalistiek en de persvrijheid.