Belgische studentenvereniging heft zichzelf op na dood student

De Belgische studentenvereniging Reuzegom uit Leuven heeft zichzelf opgeheven. Vorige week kwam de club in opspraak na een uit de hand gelopen ontgroening. Daarbij kwam een 20-jarig aspirant-lid om het leven, vermoedelijk onder meer doordat hij te veel vissaus moest drinken. Ook moesten twee studenten naar het ziekenhuis, omdat ze onwel waren geraakt.

Volgens de Belgische zender VTM heeft de club zichzelf al kort na het incident opgeheven. Een journalist van de zender zegt dat de leden van de opgeheven vereniging "bijzonder aangeslagen" zijn en dat een aantal studenten psychologische hulp moet krijgen vanwege het incident.

De omgekomen student studeerde aan de KU Leuven. Hij kreeg vorige week een hartstilstand op de eerste hulp. Artsen constateerden dat hij onderkoeld was en een zeer hoge concentratie zout in zijn bloed had, waarschijnlijk vanwege de vissaus.

Biggetje doodschieten

De Leuvense studentenvereniging kwam eerder al in opspraak vanwege incidenten bij de ontgroening. Leden moesten bijvoorbeeld een biggetje doodschieten. Ook moesten eerstejaars een konijn verzorgen en dat later slachten.

Belgische media beschrijven de vereniging als elitair. Veel oud-leden zijn actief in de politiek en de top van het bedrijfsleven. Reuzegom richtte zich op studenten uit Antwerpen die gaan studeren in Leuven.