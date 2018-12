Time: vermoorde, gevangen gezette journalisten Persoon van het Jaar

Ook de Amerikaanse krant Capital Gazette of Annapolis uit de Amerikaanse staat Maryland wordt geƫerd. Deze krant verloor in juni vijf medewerkers toen een man die een conflict met de krant had het vuur op hen opende.

Prijs betaald

"Deze journalisten en deze krant hebben een verschrikkelijke prijs betaald om de uitdaging van deze tijd te lijf te gaan", schrijft hoofdredacteur Edward Felsenthal. Die uitdaging is de 'oorlog tegen de waarheid', staat in de kop van het hoofdartikel The Guardians and the War on Truth.

Op de shortlist, die gisteravond bekend werd gemaakt, stonden zoals altijd mensen en groeperingen die het afgelopen jaar een bepalende rol hebben gespeeld in het nieuws.

Onder hen de presidenten Trump en Poetin, maar ook de Midden-Amerikaanse migranten die naar de VS willen.