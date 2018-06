Schutter Maryland had langlopend conflict met krant

Onder de kop 'Jarrod wants to be your friend' deed de krant verslag van het proces. Er werd onder meer geschreven dat het vriendverzoek van Ramos tot een "nachtmerrie van een jaar" had geleid, dat de vrouw voor haar veiligheid had gevreesd en dat ze vermoedde dat ze was ontslagen omdat Ramos haar had zwartgemaakt.

Ramos werd door de verslaggever tevergeefs om weerwoord gevraagd. Een jaar later klaagde hij de krant aan wegens laster. De rechter ging daar niet in mee. In hoger beroep schreef het hof dat Ramos geen enkel bewijs had geleverd dat de krant onwaarheden had geschreven en dat hij ook geen details kon geven over hoe het artikel hem kwaad had berokkend.

"Hij begrijpt klaarblijkelijk totaal niet wat laster is - en vooral ook niet wat het niet is. Hij is gekrenkt dat er met sympathie over het slachtoffer werd geschreven en er niet evenveel begrip was voor de dader", schreef de rechter in zijn vonnis. "Een advocaat zou hem hebben afgeraden deze zaak aanhangig te maken."

Onsamenhangend

Na het vonnis ging iemand onder Ramos' naam geregeld onsamenhangend tekeer tegen de pers en de rechters. "Via dit account wil ik mezelf verdedigen", valt te lezen in de Twitter-biografie. "Ik ga Anne Arundel County kapotprocederen en corrupte carrières en bedrijven vernietigen."

Het Twitteraccount, met een foto van de journalist die Ramos had aangeklaagd als plaatje, was actief van eind 2011 tot begin 2016. Daarna bleef het een anderhalf jaar stil, tot de gebruiker gisteren "Fuck you, laat me met rust" plaatste, rond de tijd dat de schietpartij begon. Het is niet duidelijk of er een specifieke aanleiding was voor de aanslag.