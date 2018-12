Peiling: meerderheid Fransen wil dat 'gele hesjes' stoppen met acties

Correspondent Frank Renout hoorde vooral negatieve reacties op de toezeggingen van Macron. "Eigenlijk is de verhoging van het minimumloon de enige echte eis die is ingewilligd, maar de demonstranten willen veel meer. Een vrouwelijke actievoerder zei tegen mij: 'Er komt een nieuwe Franse revolutie aan'. Een paar van de leiders van de gele hesjes hebben al gezegd dat er komende zaterdag weer een landelijke actie wordt gehouden."

Toch heeft Macron wel degelijk iets geboden aan de Fransen, zegt Renout in het NOS Radio 1 Journaal. "Het zijn echte maatregelen die de koopkracht van de Fransen moeten verbeteren."

Macron niet overtuigend

In de peiling van LCI is aan bijna 1000 Fransen, die een representatieve afspiegeling vormen van de bevolking, ook gevraagd naar de toespraak van Macron. Slechts de helft vond Macron overtuigend overkomen. Renout: "Macron zei in zijn toespraak de zorgen van de Fransen te begrijpen. Hij zei het ook bijna met een zalvende stem, zou je kunnen zeggen. Maar als ik eerlijk ben, echt warm kwam het ook weer niet over."

Een meerderheid vindt wel dat de president tegemoet is gekomen aan de eisen van de gele hesjes. Mogelijk wil een meerderheid om die reden dat de gele hesjes stoppen met hun acties.

Ondanks de verschillende toezeggingen blijft Macron voor een groot deel vasthouden aan zijn beleid. Zaken waar hij niet aan wil tornen zijn onder andere de afschaffing van de vermogensbelasting en het invoeren van een referendum.

Enorm veel geld

De grootste vraag na de beloftes van Macron blijft echter hoe hij het gaat betalen, zegt Renout. "Het opschorten van de verhoogde benzineaccijns van vorige week kost al vier miljard euro. Deze nieuwe maatregelen kosten nog eens acht tot tien miljard. Kortom: enorm veel geld, en Macron heeft niet gezegd hoe hij dat wil gaan financieren."

Mogelijk gaat het ertoe leiden dat het Franse begrotingstekort gaat oplopen. Renout: "Frankrijk zou zich dan mogelijk niet meer aan de Europese begrotingsregels houden, maar dat is iets wat Macron misschien voor lief neemt om te zorgen voor rust in eigen land."