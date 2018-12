Europese 'Magnitski-wet' stap dichterbij

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie willen het mogelijk maken om individuele sancties op te leggen aan schenders van mensenrechten, waar ook ter wereld. Ze steunen daarmee unaniem een voorstel van Nederland.

Minister Blok ijvert op verzoek van de Tweede Kamer al langer voor zo'n Europese richtlijn. Bij mensenrechtenschendingen wordt niet een heel land gestraft, maar de daders en hun opdrachtgevers. Ze krijgen bijvoorbeeld een reisverbod of hun banktegoeden in de EU worden bevroren.

Blok noemt de steun van zijn Europese collega's "een belangrijke stap, zeker op de internationale dag van de mensenrechten". De EU en de lidstaten gaan nu uitwerken hoe zo'n sanctiesysteem eruit moet komen te zien.

Geen verwijzing naar Rusland

Als voorbeeld dient de zogeheten Magnitski-wet, die nu al bestaat in de VS, Canada, Groot-Brittanniƫ en de Baltische Staten. Die is vernoemd naar de Russische advocaat Sergej Magnitski. Die overleed in 2009 onder verdachte omstandigheden in een Russische cel, nadat hij een enorme belastingfraude had ontdekt.

In het voorstel van Blok wordt bewust niet verwezen naar Rusland of Magnitski. Blok zei eerder tegen de Tweede Kamer dat de kans op steun in Europa veel groter zou zijn als de sancties zich zouden richten op alle mensenrechtenschenders in de hele wereld.